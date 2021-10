Ruba le brioches | poi lascia un biglietto con i soldi | Mi scusi | avevo fame

Advertising

Pistoia, 16 ottobre 2021 - "L'altra mattina il nostro pasticciere aveva lasciato fuori dalla cesta chiusa dove di solito mette le paste, un vassoio di. Quando siamo arrivati, non c'era. Qualcuno lo aveva "rubato". Stamani troviamo questo (foto)... Questa è la situazione che sta vivendo l'Italia oggi... Gente costretta a "rubare" per fame, e ...Maurizio Milani, titolare di Alibabar 2.0 ha spiegato che è stato il suo socio a trovare il biglietto all'inrterno della cesta in cui il pasticcere mette leper il bar. 'Se sapessimo chi è ...E' accaduto in un bar del centro di Pistoia. I proprietari: "Ancora non si è presentato nessuno, ma vorremmo aiutare questa persona. Una pasticceria è disposta a offrirgli un lavoro" ...