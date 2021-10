Perisic illude l' Inter poi rimonta Lazio | nel finale rissa e scene da far west

Advertising

sportli26181512 : Perisic illude l'Inter, poi Immobile, Felipe e Milinkovic fanno volare la Lazio: Perisic illude l'Inter, poi Immobi… - Gazzetta_it : Lazio-Inter 3-1. Perisic illude l'Inter, Immobile, Felipe e Milinkovic fanno volare la Lazio #LazioInter -

Ultime Notizie dalla rete : Perisic illude

La Gazzetta dello Sport

Dopo i rigori die Immobile, decide il gol di Felipe Anderson, con tanto di successiva scena da far west perché il brasiliano non si sarebbe fermato malgrado Dimarco fosse a terra. I ......(in campo dal primo minuto Kastanos della Salernitana) con i gol segnati dall'interista(... La nazionale di Flick allunga così a +6 sull'Armenia che sicon Hovhannisyan (35') sul campo ...Nel match serale del sabato sera, valevole per la 7ª giornata di Serie A, Sassuolo-Inter termina 1-2: non basta una grande prestazione dei neroverdi, la squadra di Inzaghi vince la partita nel secondo ...Sassuolo-Inter 1-2. Sassuolo Consigli 5: legge così così la traiettoria del cross di Perisic per Dzeko, ma soprattutto travolge il bosniaco poco dopo, causando il rigore del 2-1 ...