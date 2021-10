Pallone d’Oro, Evra: “Basta Messi, non ha fatto nulla col Barcellona. Lo meritano Jorginho o Kante” (Di sabato 16 ottobre 2021) Patrice Evra non ha dubbi. Secondo l’ex difensore, se c’è un giocatore che non dovrebbe vincere il Pallone d’Oro 2021, quello è Leo Messi, come zio Pat spiega al Daily Mirror: “Secondo me questo Pallone d’Oro lo merita uno tra Kanté e Jorginho. Sono stanco che venga dato a Messi. Cosa ha vinto l’anno scorso? Ok, la Copa America, ma con il Barcellona cosa ha fatto?”. Per il francese dunque i centrocampisti del Chelsea sono i più meritevoli. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Patricenon ha dubbi. Secondo l’ex difensore, se c’è un giocatore che non dovrebbe vincere il2021, quello è Leo, come zio Pat spiega al Daily Mirror: “Secondo me questolo merita uno tra Kanté e. Sono stanco che venga dato a. Cosa ha vinto l’anno scorso? Ok, la Copa America, ma con ilcosa ha?”. Per il francese dunque i centrocampisti del Chelsea sono i più meritevoli. SportFace.

