ore 16 30 – Temptation Island | Francesco Chiofalo | “Ho perso solo tempo con Selvaggia e Antonella”

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’ex concorrente di, fresco dell’amore con Drusilla Gucci, spara a zero sulle sue exRoma eFiordelisi: “Con loro le litigate erano all’ordine del giorno”.e Drusilla Gucci sono ormai una coppia di fatto, e il notonal trainer famoso per aver partecipato arilasciando alcune dichiarazioni al settimanale “Nuovo” riguardo la sua ultima storia d’amore si lascia sfuggire commenti Articolo completo: dal blogDonna

Advertising

svarionix : @Alessia260517 avoja é stato chiarissimo da subito smentendo anche la minima visione positiva che uno poteva aver a… -

Ultime Notizie dalla rete : ore Temptation

Più Sani Più Belli

Antonella Fiordelisi nel cast? Tanti sono i rumor che in questestanno circolando sul web. Non ... protagonista diIsland. I due adesso si sono lasciati ma continuano sempre a saper ...Tra le certezze c'era Tommaso Eletti , che dopo l'esperienza aIsland si è rimesso di ... dove risiedono i concorrenti che vengono 'spiati' 24su 24, si trova a Cinecittà a Roma . Il ...Secondo alcune rivelazioni, l’ex concorrente di Temptation Island, Antonella Fiordelisi potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello Vip. La ...Filippo Bisciglia, amato presentatore del reality di Maria De Filippi Temptation Island, in queste ore ha voluto fare una tenera dedica alla sua ex ...