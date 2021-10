Netflix licenzia un dipendente accusato di aver fatto la “spia” | “Ha rivelato informazioni riservate sul controverso show di Dave Chappelle”

(Di sabato 16 ottobre 2021)hato uncon l’accusa didivulgatosulcomico di‘The Closer‘, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio di streaming per alcune battute digiudicate transfobiche. Nel programma infatti, il comico statunitense fa una serie di commenti che sono stati giudicati offensivi anche dalla critica, come quando ha confrontato i genitali delle donne trans ai sostituti vegetariani dei prodotti a base di carne. In un comunicato pubblicato da Forbes, il colosso dello streaming ha spiegato che ilè statoto percondiviso ...

'Abbiamo licenziato un dipendente per aver condiviso informazioni riservate e commercialmente sensibili al di fuori dell'azienda' , ha confermato un rappresentante dia IndieWire . '...Già lunedìaveva sospeso tre dipendenti in seguito alle polemiche sullo show. I tre sono stati poi reintegrati eha negato che fossero stati sospesi per aver parlato pubblicamente ...Lo speciale comico di Dave Chappelle The Closer torna a far parlare di sé con la notizia che Netflix ha licenziato un suo dipendente.Netflix ha licenziato un dipendente con l'accusa di aver divulgato informazioni riservate sullo speciale comico di Dave Chappelle The Closer, da giorni al centro di polemiche anche interne al servizio ...