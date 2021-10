Advertising

Mediagol : Monopoli, Colombo: “Foggia? Possiamo fargli male. Un onore confrontarmi con Zeman” - foggiagol : L’avversario di turno: il Monopoli di mister Colombo - TSTARANTO : VIDEO Serie C/C: Monopoli, Colombo 'Il secondo gol ci ha tagliato le gambe' - Mediagol : Monopoli, Colombo: “Campobasso ha preso fiducia. Serviranno attenzione e motivazione” - BlunoteWeb : Monopoli: Colombo, ‘Campobasso squadra insidiosa e di qualità’ (Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Monopoli Colombo

QUI- La formazione allenata dapotrebbe schierare dal 1 un modulo 3 - 5 - 2, con Loria tra i pali e Riggio, Bizzotto e Mercadante in posizione difensiva. A centrocampo potremmo ...Ora i giovani non si laureano più: con il 'signor', abbiamo risolto il problema alla fonte? ... Tutte le tecnologie che negli anni ci sembrava che rompesseroe dessero più libertà, si ...“Non credo che il Monopoli sia stato da vertice del campionato quando si vincevano 3 partite, non credo nemmeno che questo sia un Monopoli che debba stare sul fondo della classi ...Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, si proietta in conferenza stampa sul derby contro il Foggia: "Fin qui ci sono stati alti e bassi. Non credo che il Monopoli sia stato da ...