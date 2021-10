Milan-Verona 3-2, rimonta rossonera e primo posto (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Milan rimonta, batte il Verona 3-2 e vola in testa alla classifica dopo l’anticipo serale dell’ottava giornata della Serie A. Con 22 punti, i rossoneri sono primi con una lunghezza di vantaggio sul Napoli, che nel pomeriggio di domenica riceve il Torino. Il Milan conquista la vittoria preziosa con un secondo tempo all’arrembaggio, dopo il doppio svantaggio accusato in avvio di gara. Il Verona approfitta delle assenze rossonere e colpisce subito. Imbucata per Caprari che fulmina Tatarusanu: 0-1 al 7?. Il Verona corre e trova spazi nella inedita difesa del Diavolo. Al 24?, arriva il raddoppio scaligero. Un contatto Kalinic-Romagnoli viene punito con il rigore che Barak trasforma: 0-2. Il Milan perde anche Rebic per infortunio, non punge e non crea occasioni fino ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 16 ottobre 2021) Il, batte il3-2 e vola in testa alla classifica dopo l’anticipo serale dell’ottava giornata della Serie A. Con 22 punti, i rossoneri sono primi con una lunghezza di vantaggio sul Napoli, che nel pomeriggio di domenica riceve il Torino. Ilconquista la vittoria preziosa con un secondo tempo all’arrembaggio, dopo il doppio svantaggio accusato in avvio di gara. Ilapprofitta delle assenze rossonere e colpisce subito. Imbucata per Caprari che fulmina Tatarusanu: 0-1 al 7?. Ilcorre e trova spazi nella inedita difesa del Diavolo. Al 24?, arriva il raddoppio scaligero. Un contatto Kalinic-Romagnoli viene punito con il rigore che Barak trasforma: 0-2. Ilperde anche Rebic per infortunio, non punge e non crea occasioni fino ...

