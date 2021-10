Lotta allo Spaccio nelle Groane, Polizia Locale sequestra cocaina, hashish e un machete (Di sabato 16 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color 22 dosi di stupefacente confezionate e pronte ad essere vendute, ed un machete. È quanto sequestrato nella giornata di ieri dalla Polizia Locale. Il progetto “Parco Groane e Stupefacenti”, finanziato da Regione Lombardia continua a dare risultati. Nella giornata di ieri la task force di agenti si è addentrata nella zona critica dello Spaccio al tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 16 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color 22 dosi di stupefacente confezionate e pronte ad essere vendute, ed un. È quantoto nella giornata di ieri dalla. Il progetto “Parcoe Stupefacenti”, finanziato da Regione Lombardia continua a dare risultati. Nella giornata di ieri la task force di agenti si è addentrata nella zona critica delloal tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Stella_Torraco : RT @McmLeonardo: @andreatamponi @lorepregliasco Coi se e coi ma la storia non si fa. Per ora lo ha fatto solo l'italia, insieme ad altre mi… - McmLeonardo : @andreatamponi @lorepregliasco Coi se e coi ma la storia non si fa. Per ora lo ha fatto solo l'italia, insieme ad a… - GruppoHera : #GiornataMondialeAlimentazione: il #GruppoHera da sempre sostiene la lotta allo spreco alimentare e lo fa concretam… - AgostinoBianchi : @Giancar54 @conteDartagnan che funzioni è tutto da vedere: la lotta contro l'epidemia va avanti grazie all'abbondan… - AngelaVillani9 : RT @rtl1025: ?? #Giornatamondialedellalimentazione, un'occasione per parlare di lotta allo #spreco di #cibo e di quali rischi corrono i #con… -

Ultime Notizie dalla rete : Lotta allo Come ridare dignità a scuola e atenei ...Sarà possibile nei prossimi anni formare studiose e studiosi veramente in grado di contribuire allo ... l'azzeramento delle risorse nazionali per la lotta alla dispersione scolastica. A tutto questo, si ...

Oggi sabato 16 ottobre Barbanera consiglia: la giornata internazionale dell'alimentazione Celebrata in 150 Paesi del pianeta, punta alla sconfitta della fame e della povertà con azioni di sensibilizzazione verso pratiche produttive sostenibili, la lotta allo spreco e l'acquisizione di ...

Lotta allo smog: stop alle auto più inquinanti il Resto del Carlino Reddito di cittadinanza, governo spaccato: il Cdm rinvia l'ok. Modifiche in arrivo Il Consiglio dei ministri si spacca sul reddito di cittadinanza. Sul tavolo, in realtà, c'è un 'rifinanziamento tecnico' ...

Lotta al Covid, un premio per i medici di famiglia dell'isola CAGLIARI. I medici di famiglia avranno l'indennità Covid, per il loro impegno sempre in prima linea. Il premio sarà doppio: 4mila euro a testa, per il 2020 e l'anno in corso. È stata l'Ats ha fatto su ...

...Sarà possibile nei prossimi anni formare studiose e studiosi veramente in grado di contribuire... l'azzeramento delle risorse nazionali per laalla dispersione scolastica. A tutto questo, si ...Celebrata in 150 Paesi del pianeta, punta alla sconfitta della fame e della povertà con azioni di sensibilizzazione verso pratiche produttive sostenibili, laspreco e l'acquisizione di ...Il Consiglio dei ministri si spacca sul reddito di cittadinanza. Sul tavolo, in realtà, c'è un 'rifinanziamento tecnico' ...CAGLIARI. I medici di famiglia avranno l'indennità Covid, per il loro impegno sempre in prima linea. Il premio sarà doppio: 4mila euro a testa, per il 2020 e l'anno in corso. È stata l'Ats ha fatto su ...