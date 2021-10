Lazio | striscione curva Nord per Inzaghi Applausi e fischi

(Di sabato 16 ottobre 2021) “Ventidue anni con i nostri colori non si dimenticano, grazie Simone”. Questo loche la tifoseria dellaha voluto dedicare a Simone, tecnico dell’Inter a pochi minuti dal match contro la. L’ex allenatore della società biancoceleste è stato accolto con un lungo applauso ma non è mancato qualcheo.ha ricevuto una targa ricordo e ha salutato la tifoseria dellaper poi rientrare negli spogliatoi.

Advertising

zazoomblog : Lazio ecco Inzaghi: dalla crostata allo striscione della Curva - #Lazio #Inzaghi: #dalla #crostata - zazoomblog : Lazio Inter il tributo dell’Olimpico a Inzaghi: striscione e targa – FOTO - #Lazio #Inter #tributo #dell’Olimpico - sportli26181512 : Lazio, ecco Inzaghi: dalla crostata allo striscione della Curva: Il tecnico dell’Inter ritrova la sua ‘vecchia’ squ… - LALAZIOMIA : Lazio, ecco Inzaghi: dalla crostata allo striscione della Curva - laziopress : Lazio-Inter, l’arrivo di Inzaghi tra applausi e fischi. Lo striscione della Nord – FOTO E VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio striscione

Nel pre partita, l'allenatore dell'Inter è stato salutato dalla Curva Nord dellacon tanti applausi e uno: '22 anni con questi colori non si dimenticano: grazie ......ritorno di Simone Inzaghi allo stadio Olimpico di fronte alla suaè carico di emozioni e ricordi per i tanti anni alla guida della squadra biancoceleste. Inzaghi sotto la curva, lo...Lazio-Inter, l’omaggio social del club biancoceleste a Simone Inzaghi: i tifosi non ci stanno e criticano. Simone Inzaghi © . I tifosi allo stadio Olimpico hanno pa ...Il tecnico, visibilmente commosso, è andato sotto la curva dei laziali a raccogliere il tributo Grande tributo dell'Olimpico a Inzaghi: striscione in Curva e tecnico sotto la Nord. vedi letture. Ricon ...