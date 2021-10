La pietra rotola ancora Bob Dylan è di nuovo in tour

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ladi Bobnon smette dire. Il suo Neverendingriparte da Milwaukee il 2 novembre. L’opera che ha reso anche la sua vita un’opera d’arte è proprio questoche non ha fine, una sorta di supplizio di Sisifo autoinferto, frutto di un’insondabile necessità che da oltre trent’anni lo porta a fare più di cento date all’anno ripetendo praticamente ogni sera lo stesso identico rito (con pochissime variazioni di scaletta) dalle grandi città fino alle più sperdute two horses town. Ottant’anni e una pandemia non sono bastati a indicargli la via della pensione. Su di lui nulla hanno potuto neppure le accuse di molestie che a fine agosto l’hanno colpito. Accuse per fatti datati 1965.aveva ventiquattro anni ma era già lui, già l’uomo che teneva la mano sul ...