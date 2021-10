(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Nel primo pomeriggio di ieri, 15 ottobre,della squadra “Volante” si portavano in via Cupa Ponticelli per effettuare una un sorvegliato speciale di Pubblica Sicurezza. L’uomo, alla vistareagiva violentemente, aggredendo verbalmente e ingiuriando il personale delle forze dell’ordine. Successivamente, dopo aver tentato di impedire l’accesso all’alloggio, entrava velocemente all’interno dove, dal vano cucina, prelevavacon la qualeva gliche, prontamente, lo disarmavano e lo immobilizzavano. Nelle fasi concitate che ne seguivano, con il soggetto che perseverava nella sua condotta violenta, giungevano tempestivamente in ausilio i militari della locale Arma dei Carabinieri ...

Advertising

anteprima24 : ** Indispettito dal controllo degli agenti, li #Minaccia e aggredisce con un'ascia ** - Negan_terror : Certo, Papa Francesco è intervenuto per sistemare il capriccio di un ragazzino indispettito per essere stato allont… -

Ultime Notizie dalla rete : Indispettito dal

anteprima24.it

Una modalità di segnalazione, anonima appunto, che hala maggioranza in Comune. "L'amministrazione comunale di Belmonte del Sannio - si legge in una nota siglatasindaco - intende ...... allora la messa al bando di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale fu decisaViminale senza ... Nel 2010 c'era già stata una sentenza analoga della Suprema Corte: Fiore si eraper l'...La cessione a gennaio, a questo punto, sembra essere lo scenario più probabile per un amore, quello tra Ramsey e la Juve, mai sbocciato Come riportato dai colleghi di 'TMW', il gallese classe 1990, sp ...Olivier Giroud torna dopo aver superato il problema alla schiena. E La Gazzetta dello Sport oggi ha aggiornato sulle condizioni della punta del Milan: “Olivier ha ripreso da giorni a lavorare in grupp ...