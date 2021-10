Il sottosegretario Ilaria Fontana in visita sul Taburno (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Ilaria Fontana, questa mattina si è recata in visita sul Taburno. Nel pomeriggio incontrerà presso la sede dell’Ente Parco a Cautano, la Comunità del Parco. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Stato al Ministero della Transizione Ecologica,, questa mattina si è recata insul. Nel pomeriggio incontrerà presso la sede dell’Ente Parco a Cautano, la Comunità del Parco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

