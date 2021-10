Green pass: Rumiz, portuali hanno tradito D'Agostino (Di sabato 16 ottobre 2021) "Vivo malissimo questa cosa, come un tradimento da parte di una classe di lavoratori che da questo presidente del Porto di Trieste è stata trattata con i guanti: la sensazione è che siamo fronte a dei ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) "Vivo malissimo questa cosa, come un tradimento da parte di una classe di lavoratori che da questo presidente del Porto di Trieste è stata trattata con i guanti: la sensazione è che siamo fronte a dei ...

borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - soteros1 : RT @gustinicchi: Il Green-pass è solo una piccola anticipazione. Se cediamo su questo, cederemo su tutto e sarà la fine. Noi No-Grinkazz… - ttffiocca : Ve lo segnalo. L'ho trovato molto interessante. -