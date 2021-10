Green pass obbligatorio, portuali Trieste: “Dipendenti al lavoro senza certificato” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Clpt, comitato lavoratori portuali Trieste, al secondo giorno di sciopero contro il Green pass obbligatorio sul lavoro, ha denunciato stamane in questura l’Agenzia per il lavoro portuale di Trieste (Alpt) perché farebbe lavorare alcuni suoi Dipendenti senza il certificato verde. Intanto, anche l’attore Enrico Montesano annuncia la presenza nella città nel pomeriggio insieme al leader dei 3V Luca Teodori: “Siamo in viaggio verso Trieste per portare la nostra solidarietà ai portuali, agli operai di Trieste. Mi sembrava giusto e doveroso come cittadino italiano. Stanno facendo una lotta che mi ricorda quella che fecero gli operai ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 ottobre 2021) Il Clpt, comitato lavoratori, al secondo giorno di sciopero contro ilsul, ha denunciato stamane in questura l’Agenzia per ilportuale di(Alpt) perché farebbe lavorare alcuni suoiilverde. Intanto, anche l’attore Enrico Montesano annuncia la prenella città nel pomeriggio insieme al leader dei 3V Luca Teodori: “Siamo in viaggio versoper portare la nostra solidarietà ai, agli operai di. Mi sembrava giusto e doveroso come cittadino italiano. Stanno facendo una lotta che mi ricorda quella che fecero gli operai ...

