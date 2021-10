Gianluca Grignani si confessa a Verissimo | “Un pedofilo mi ha molestato”

(Di sabato 16 ottobre 2021) Intervistato a, il cantanteha raccontato un aneddoto terribile della sua vita quando era solo un bambino di 10 anni Nella puntata di oggi sabato 16 ottobre 2021 disi è raccontato come non lo abbiamo mai visto prima, parlando anche dei suoi ricordi più brutti della sua vita. Il cantante milanese si è sbottonato su un argomento molto delicato: quello delle molestie subite quando era solo un bambino di 10 anni. “Ho avuto un incontro strano con un. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui e io gli dicevo: ‘Non ti piacciono le bambine?’. Aveva 18 anni questo ragazzo” ha esordito cosìdavanti all’espressione sbigottita della conduttrice Silvia Toffanin. “Non ...

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Gianluca Grignani - Speciale - infoitcultura : Gianluca Grignani a Verissimo racconta un’esperienza orribile: “Il mio sorriso è diventato amaro” - infoitcultura : Verissimo, Gianluca Grignani-choc: 'Stefania è morta'. Poi pianto disperato, frasi sconnesse e urla: Toffanin sconv… - Parpiglia : RT @fanpage: Gianluca Grignani visibilmente provato racconta una pagina sofferta della sua vita #Verissimo - fanpage : Gianluca Grignani visibilmente provato racconta una pagina sofferta della sua vita #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Grignani

a cuore aperto e con un mare di lacrime riversate nello studio di Verissimo. Nella puntata del 16 ottobre del programma del sabato pomeriggio di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, ...e la dipendenza dalla droga / "Un errore tremendo" GUGLIEMO MARCONI, CHI E' STATO E COME E' MORTO: 'C'E' ANCORA TANTO DA FARE E...' Nel 1984 approntò l'apparecchio che lo rese ...Da quel momento il mio sorriso è cambiato, è diventato molto più amaro. “Sono stato vittima di un pedofilo, avevo 11 anni e un 18enne mi ha cambiato per sempre”, un’orribile vicenda che gli ha “cambia ...“Nel 1982, quando avevo undici anni, ho avuto un incontro con un pedofilo. Si sedeva sopra di me e mi chiedeva di avere un rapporto con lui. ‘Ma le bambine non ti piacciono?, ...