Gf Vip, La fidanzata di Gianmaria Antinolfi è sotto l'influenza di Fabrizio Corona? (Di sabato 16 ottobre 2021) Fabrizio Corona sta abilmente gestendo gli intrighi tra Greta e Gianmaria Antinolfi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6? La certezza non possiamo averla, ma un particolare lancia però il sospetto. Ovvero il fatto che proprio Greta, sarebbe stata vista a casa del re dei paparazzi insieme alla madre di Sophie Codegoni, ma per quale motivo? Il dubbio c'è anche per l'accusa fatta da Soleil a Sophie di seguire un copione…sarà davvero così ? Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Gf Vip, Nicola Pisu ha confessato di essere innamorato a Miriana Trevisan? Ecco la verità Il figlio di Patrizia Mirigliani ha avuto un confronto diretto con la Trevisan sulla natura del suo interesse per lei Rivelazione shock di Nicola Pisu quando ha ammesso di essere davvero molto preso da… ...

