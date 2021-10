(Di sabato 16 ottobre 2021)si racconta a Sportweek. A partire dalle sue origini familiari. «Un casale di campagna. Umile, ma dove si respiravano valori sinceri: solidarietà, disponibilità verso l’altro, senso del lavoro e del sacrificio. Valori che mi sono portato dietro per tutta la vita. In quella fattoria a quattro cinque chilometri da Travagliato, il paese vicino a Brescia dove sono nato, lavoravano i miei genitori contadini insieme ad altre famiglie, e nel cortile io ho cominciato a tirare i primi calci. Avevo cinque anni». Due fratelli e due sorelle: Lucia, Angelo, Beppe ed Emanuela. A 14 anni perse entrambi i genitori, a poca distanza l’uno dall’altro. «Certamente la morte prematura dei miei ha influito sulla mia crescita, sulla mia formazione e, quindi, sulla mia personalità. È stato inevitabile. Già ero uno di poche parole, dopo la scomparsa di mio padre e ...

Advertising

zazoomblog : Franco Baresi: «Ringrazierò sempre il Milan da ragazzo mi diede un’ancora a cui aggrapparmi» - #Franco #Baresi: #«… - ScrivoLibero : Il Milan Club “Paolo Maldini e Gennaro Gattuso” di Agrigento è lieto di comunicare che il 20 Ottobre 2021 presso l’… - napolista : Franco #Baresi: «Ringrazierò sempre il Milan, da ragazzo mi diede un’ancora a cui aggrapparmi» A Sportweek: «Ho p… - bigmontenero : @FBaresi Il mio tributo musicale a una leggenda come Franco Baresi???? - notizie_milan : Franco Baresi sul progetto Elliott: “Ci ha dato solidità e tranquillità” -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Baresi

Federico Buffa epresentano su Sky Sport "Libero di sognare" , l'autobiografia del numero 6 del Milan e della Nazionale italiana , edita da Feltrinelli, tra successi e intime suggestioni, in un ..., bandiera del Milan e capitano della Nazionale azzurra vice - campione del mondo a USA 1994, sarà a Marsala il 19 e 20 ottobre prossimi. L'occasione è data dalla presentazione del libro '...Il noto illustratore rilegge in modo assolutamente creativo la storia di quella che lui stesso definisce "la regina lunga di un secolo breve", in ...Nell’anteprima dell’evento, invece, c’è stato il saluto telefonico di Gianmarco Tognazzi, figlio dell’indimenticabile Ugo, che ha ricordato la comunanza dei colori rossoneri fra la Vjs e il Milan. Il ...