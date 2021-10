Finale Badosa-Azarenka in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Indian Wells 2021 (Di sabato 16 ottobre 2021) Paula Badosa sfiderà Victoria Azarenka, in occasione della Finale del Wta 1000 di Indian Wells 2021. La spagnola sta vivendo un torneo da sogno, tanto che ha perso un solo set (all’esordio), spingendosi fino all’atto conclusivo superando giocatrici del calibro di Kerber e Jabeur. Non è da meno la bielorussa, la quale ha perso il primo set del torneo solo in semiFinale contro Ostapenko ed ha offerto un alto livello di tennis. Tra le due non ci sono precedenti. La Finale dell’evento statunitense andrà in scena domenica 17 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) Paulasfiderà Victoria, in occasione delladel Wta 1000 di. La spagnola sta vivendo un torneo da sogno, tanto che ha perso un solo set (all’esordio), spingendosi fino all’atto conclusivo superando giocatrici del calibro di Kerber e Jabeur. Non è da meno la bielorussa, la quale ha perso il primo set del torneo solo in semicontro Ostapenko ed ha offerto un alto livello di tennis. Tra le due non ci sono precedenti. Ladell’evento statunitense andrà in scena domenica 17 ottobre, conancora da definire. Latelevisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), con livesul sito ufficiale ...

