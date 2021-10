Elisabetta Gregoraci non più protagonista in tv, dopo il GF Vip: ecco perchè (Di sabato 16 ottobre 2021) dopo essere diventata la protagonista più discussa del Gf Vip nella scorsa edizione, Elisabetta Gregoraci non vede purtroppo decollare la sua carriera tv, e a commentarlo è ora Maurizio Costanzo. L’occasione è un intervento a mezzo stampa, in cui il consorte di Maria De Filippi elenca quelli che sono a suo dire i motivi per cui l’ex di Fabio Briatore non è ad oggi emersa in tv come conduttrice di punta al timone di un format tutto suo. Gf vip, Elisabetta Gregoraci a bocca asciutta lontano dalla tv Reduce dalla sua ormai consuetudinaria conduzione dell’evento estivo Battiti live, Elisabetta Gregoraci resta ora lontana dalla tv. In programma per lei, secondo i palinsesti tv stabilitisi per l’anno 2021-2022, non si prevede infatti alcun ruolo televisivo, ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 16 ottobre 2021)essere diventata lapiù discussa del Gf Vip nella scorsa edizione,non vede purtroppo decollare la sua carriera tv, e a commentarlo è ora Maurizio Costanzo. L’occasione è un intervento a mezzo stampa, in cui il consorte di Maria De Filippi elenca quelli che sono a suo dire i motivi per cui l’ex di Fabio Briatore non è ad oggi emersa in tv come conduttrice di punta al timone di un format tutto suo. Gf vip,a bocca asciutta lontano dalla tv Reduce dalla sua ormai consuetudinaria conduzione dell’evento estivo Battiti live,resta ora lontana dalla tv. In programma per lei, secondo i palinsesti tv stabilitisi per l’anno 2021-2022, non si prevede infatti alcun ruolo televisivo, ...

