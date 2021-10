Calciomercato Juventus, per Gravenberch c’è un alleato (Di sabato 16 ottobre 2021) La Juventus pensa al colpo di Calciomercato: per portare Gravenberch in bianconero potrebbe esserci un alleato La Juventus continua a tenere nel mirino Ryan Gravenberch, che sarebbe un vero e proprio colpo di Calciomercato. Per portarlo a Torino i bianconeri potrebbero puntare su un alleato speciale: Mino Raiola. Gli ottimi rapporti tra il club e il procuratore potrebbe essere l’arma vincente , stando a quanto riportato da Tuttosport. L’Ajax, però, è una bottega cara, per questo la Juventus punterà su Raiola per assicurarsi Gravenberch e continuare così l’operazione di ringiovanimento della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 ottobre 2021) Lapensa al colpo di: per portarein bianconero potrebbe esserci unLacontinua a tenere nel mirino Ryan, che sarebbe un vero e proprio colpo di. Per portarlo a Torino i bianconeri potrebbero puntare su unspeciale: Mino Raiola. Gli ottimi rapporti tra il club e il procuratore potrebbe essere l’arma vincente , stando a quanto riportato da Tuttosport. L’Ajax, però, è una bottega cara, per questo lapunterà su Raiola per assicurarsie continuare così l’operazione di ringiovanimento della squadra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

