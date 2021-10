Banconote, come riconoscere un 20€ falso: occhio al dettaglio (Di sabato 16 ottobre 2021) Sapete come riconoscere le Banconote false? La 20 euro è uno dei tagli più contraffatti. Ma c’è un dettaglio al quale fare massima attenzione. Utilizzare le nostre Banconote per fare acquisti o effettuare qualsiasi tipo di pagamento è prassi ormai consolidata. Anche se negli ultimi anni la politica nazionale e internazionale sta cercando di limitare L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 16 ottobre 2021) Sapetelefalse? La 20 euro è uno dei tagli più contraffatti. Ma c’è unal quale fare massima attenzione. Utilizzare le nostreper fare acquisti o effettuare qualsiasi tipo di pagamento è prassi ormai consolidata. Anche se negli ultimi anni la politica nazionale e internazionale sta cercando di limitare L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Enza74977981 : @MMaXXprIIme Ma quelli non sono clandestini,o meglio, il governo non li vede come tali,vede banconote che arrivano… - lucreziamangino : le lacrime di vera come le banconote da 30€ #gfvip - noemiarcuri : Pensa chiamarsi Vera ed essere falsa come le banconote del Monopoly #GFVIP - SirianneDolphin : @cgilnazionale Falsi come le banconote del Monopoli. Spero vi riempiano la bocca di tessere stracciate. - alesaura : @Millazena Non dovrebbero spiegarti come impedire l’uso di strumenti finanziari per il riciclo del denaro? O intend… -