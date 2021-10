Ballando con le stelle 2021 | la giuria dello show su Rai 1

Leggi su tpi

(Di sabato 16 ottobre 2021)con le: lae i giudici Qual è ladicon le? Il popolare dancingdi Milly Carlucci torna in onda da sabato 16 ottobreper dieci puntate, in prima serata su Rai 1 dalle 20.35. Tredici concorrenti vip, accompagnati da ballerini professionisti, si cimenteranno con la danza in una sfida appassionante. Come da tradizione, a giudicare le loro prestazioni ci sarà una temutissima. Ma qual è ladicon le? Ecco i nomi dei giudici. Squadra che vince non si cambia, per cui Milly Carlucci ha confermato lache resiste immutata ...