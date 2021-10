Atp Anversa 2021, il tabellone: possibile derby Sinner-Musetti al secondo turno! (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tennis internazionale è entrato nell’ultimo mese e mezzo di programmazione. Non si finirà di respirare al Masters1000 di Indian Wells, che vedrà sicuramente una finale praticamente inedita, che il giorno dopo si torna subito in campo in Europa: è stato sorteggiato pochi minuti fa il tabellone dell’ATP 250 di Anversa, che assieme a Mosca occuperà la settimana tennistica tra il 18 ed il 24 ottobre. La prima testa di serie del tabellone è Jannik Sinner: l’azzurro arriva dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Master californiano per mano di Taylor Fritz ed è praticamente costretto a vincere per concedersi una chance per raggiungere il nono posto nella Race che significherebbe l’accesso alle ATP Finals. L’altoatesino andrà direttamente al secondo turno, così come Diego Schwartzman, Cristian ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Il tennis internazionale è entrato nell’ultimo mese e mezzo di programmazione. Non si finirà di respirare al Masters1000 di Indian Wells, che vedrà sicuramente una finale praticamente inedita, che il giorno dopo si torna subito in campo in Europa: è stato sorteggiato pochi minuti fa ildell’ATP 250 di, che assieme a Mosca occuperà la settimana tennistica tra il 18 ed il 24 ottobre. La prima testa di serie delè Jannik: l’azzurro arriva dalla cocente eliminazione agli ottavi di finale del Master californiano per mano di Taylor Fritz ed è praticamente costretto a vincere per concedersi una chance per raggiungere il nono posto nella Race che significherebbe l’accesso alle ATP Finals. L’altoatesino andrà direttamente alturno, così come Diego Schwartzman, Cristian ...

