Altri due operai morti sul posto di lavoro: uno a Lanciano, l'altro a Pisa (Di sabato 16 ottobre 2021) Una tragedia silenziosa che continua a colpire il paese e per cui occorre fare qualcosa in termini di sicurezza. Continua ancora a salire il triste bilancio delle vittime sul lavoro. Un operaio di 37 ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) Una tragedia silenziosa che continua a colpire il paese e per cui occorre fare qualcosa in termini di sicurezza. Continua ancora a salire il triste bilancio delle vittime sul. Uno di 37 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Due operai morti sul lavoro, in Toscana e in Abruzzo. Gravissimo un terzo operaio nel Milanese #ANSA - RobertoBurioni : Dopo questa mia 'lezione' di domenica sera sono usciti (giovedì) altri due lavori scientifici sulle miocarditi che… - ilriformista : L’attacco alla #Cgil guidato da Castellino e Fiore, i due leader di #ForzaNuova: ma in piazza con i #nogreenpass c’… - kazusnya : @AkabaneVanitas sto maleeee ???? gli altri due li ho visti mi piacciono un sacco ?? irodoku volevo pure riguardarlo ma… - TundrasD : @panrobby1 @IlSentenziatore @Sylvie26804002 @stanzaselvaggia Siamo gia due, dobbiamo solo unire gli altri 10-12 milioni -