You 3, la recensione: l’amore ai tempi degli stalker (Di venerdì 15 ottobre 2021) La recensione di You 3, la terza stagione della serie disponibile dal 15 ottobre su Netflix, che offre una satira sociale della periferia americana apparentemente perfetta attraverso il marcio dei personaggi di Joe e Love. È con la consapevolezza della doppia identità che ha al proprio interno che iniziamo la nostra recensione di You 3, la terza stagione della serie disponibile dal 15 ottobre su Netflix, e già rinnovata per un quarto ciclo di episodi. Fin dalla sua prima stagione "rivelazione", una volta arrivata sulla piattaforma che l'ha salvata dopo la cancellazione di Lifetime, You è finita presto sulla bocca di tutti per affermarsi da un lato come un thriller psicologico che fa un grande utilizzo della letteratura, dall'altro come un intrattenimento abbastanza basico con svolte ai limiti del surreale che rende lo show un … Leggi su movieplayer (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ladi You 3, la terza stagione della serie disponibile dal 15 ottobre su Netflix, che offre una satira sociale della periferia americana apparentemente perfetta attraverso il marcio dei personaggi di Joe e Love. È con la consapevolezza della doppia identità che ha al proprio interno che iniziamo la nostradi You 3, la terza stagione della serie disponibile dal 15 ottobre su Netflix, e già rinnovata per un quarto ciclo di episodi. Fin dalla sua prima stagione "rivelazione", una volta arrivata sulla piattaforma che l'ha salvata dopo la cancellazione di Lifetime, You è finita presto sulla bocca di tutti per affermarsi da un lato come un thriller psicologico che fa un grande utilizzo della letteratura, dall'altro come un intrattenimento abbastanza basico con svolte ai limiti del surreale che rende lo show un …

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? You 3, la recensione: l’amore ai tempi degli stalker - Alessio3R : Se quando qualcuno vi chiede di poter fare una telefonata l'unica risposta che potete dare è 'Who you gonna call?',… - rikcristil : RT @tvblogit: You 3 da oggi su Netflix, trama, cast e recensione: anche i killer hanno una famiglia - SerieTvserie : You 3 da oggi su Netflix, trama, cast e recensione: anche i killer hanno una famiglia - tvblogit : You 3 da oggi su Netflix, trama, cast e recensione: anche i killer hanno una famiglia -