Xbox Series X Mini Frigo, annunciata la data di inizio dei preordini (Di venerdì 15 ottobre 2021) Microsoft ha confermato che i preordini per il Mini-Frigo Xbox Series X ufficiale si apriranno il 19 ottobre, con il Frigorifero che arriverà al dettaglio a dicembre da GameStop per quanto riguarda l'Italia ad un prezzo di 99 euro. Da quando è stato svelato scherzosamente per la prima volta, l'idea di un Mini-Frigo per Xbox ha infiammato Internet. Bene, dopo mesi passati a pubblicizzare il fatto che alla fine diventerà un qualcosa che è possibile effettivamente acquistare e possedere, a differenza di una vera Xbox Series X, Microsoft ha ora confermato quando saranno attivi i preordini.

