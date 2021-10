Ufficiale: Saelemaekers rinnova con il Milan fino al 2026 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alexis Saelemaekers e il Milan avanti insieme. Ecco il comunicato Ufficiale con cui il club rossonero ha annunciato pochi minuti fa il rinnovo del giocatore belga: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2026. Classe 1999 e arrivato al Milan nel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzati finora, continuerà a vestire la maglia rossonera”. Foto: Instagram personale Saelemaekers L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alexise ilavanti insieme. Ecco il comunicatocon cui il club rossonero ha annunciato pochi minuti fa il rinnovo del giocatore belga: “ACè lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Alexisal 30 giugno. Classe 1999 e arrivato alnel gennaio 2020, Alexis, dopo le 64 presenze e i 4 gol realizzatira, continuerà a vestire la maglia rossonera”. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

