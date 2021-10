Tennis, Felix Auger-Aliassime rinuncia al torneo di Anversa: Jannik Sinner sarà testa di serie n.1 in Belgio (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non sono poche le rinunce in vista dei tornei della prossima settimana nel circuito ATP. Ad Anversa e a Mosca infatti le defezioni non sono trascurabili e hanno un’incidenza importante in chiave italiana. Sul cemento indoor belga infatti Jannik Sinner si presenta come uno dei favoriti per il successo finale. L’azzurro ha nel mirino quei 250 punti che gli consentirebbero di avvicinarsi ai suoi due rivali per le ATP Finals Casper Ruud e Hubert Hurkacz, distanti rispettivamente 420 e 360 punti nella Race. Sinner, che nel 2019 (a soli 18 anni) fu capace di raggiungere le semifinali ad Anversa (sconfitto nel penultimo atto da Stan Wawrinka), si presenta con grandi ambizioni, dovendo considerare anche il forfait delle ultime ore della testa di serie n.1 ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Non sono poche le rinunce in vista dei tornei della prossima settimana nel circuito ATP. Ade a Mosca infatti le defezioni non sono trascurabili e hanno un’incidenza importante in chiave italiana. Sul cemento indoor belga infattisi presenta come uno dei favoriti per il successo finale. L’azzurro ha nel mirino quei 250 punti che gli consentirebbero di avvicinarsi ai suoi due rivali per le ATP Finals Casper Ruud e Hubert Hurkacz, distanti rispettivamente 420 e 360 punti nella Race., che nel 2019 (a soli 18 anni) fu capace di raggiungere le semifinali ad(sconfitto nel penultimo atto da Stan Wawrinka), si presenta con grandi ambizioni, dovendo considerare anche il forfait delle ultime ore delladin.1 ...

