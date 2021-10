Star in the star, Claudio Amendola mette in imbarazzo Anna Tatangelo, momenti di tensione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella serata di ieri giovedì 14 ottobre 2021 è andata in onda la finale di star in the star, ovvero il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che in queste settimane ha sicuramente tanto divertito il pubblico italiano. Nel corso della puntata di ieri, sono cadute dunque tutte le maschere. C’era grande attesa da parte del pubblico italiano che ha seguito in queste settimane il programma di Canale 5. Una delle esibizioni più belle è stata sicuramente quella di Michael Jackson, che nella puntata di ieri ha duettato con una cantante italiana molto amata. Stiamo parlando di Anna Tatangelo. Ad un certo punto sembra che quest’ultima sia stata in qualche modo punzecchiata da uno dei giudici, ovvero Claudio Amendola. Ma cosa è accaduto tra i ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nella serata di ieri giovedì 14 ottobre 2021 è andata in onda la finale diin the, ovvero il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che in queste settimane ha sicuramente tanto divertito il pubblico italiano. Nel corso della puntata di ieri, sono cadute dunque tutte le maschere. C’era grande attesa da parte del pubblico italiano che ha seguito in queste settimane il programma di Canale 5. Una delle esibizioni più belle è stata sicuramente quella di Michael Jackson, che nella puntata di ieri ha duettato con una cantante italiana molto amata. Stiamo parlando di. Ad un certo punto sembra che quest’ultima sia stata in qualche modo punzecchiata da uno dei giudici, ovvero. Ma cosa è accaduto tra i ...

