Sospetta infezione del sangue, Bill Clinton ricoverato in ospedale: come sta l’ex Presidente? (Di venerdì 15 ottobre 2021) l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Bill Clinton è stato ricoverato in un ospedale della California e a quanto riportato da svariate fonti online (tra cui i tabloid britannici cui in questa occasione ci rifacciamo) questo sarebbe a causa di un sospetto caso d’infezione del sangue, o sepsi. Leggi anche -> La storia di quando Bin Laden ha provato ad uccidere il Presidente degli States Secondo il suo portavoce, Bill Clinton starebbe ricevendo le cure con spirito coraggioso presso l’Irvine Medical Center dell’Università della California. Stando sempre secondo il portavoce dell’ex Presidente, Angel Urena, Clinton non sarebbe ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021)degli Stati Uniti d’Americaè statoin undella California e a quanto riportato da svariate fonti online (tra cui i tabloid britannici cui in questa occasione ci rifacciamo) questo sarebbe a causa di un sospetto caso d’del, o sepsi. Leggi anche -> La storia di quando Bin Laden ha provato ad uccidere ildegli States Secondo il suo portavoce,starebbe ricevendo le cure con spirito coraggioso presso l’Irvine Medical Center dell’Università della California. Stando sempre secondo il portavoce del, Angel Urena,non sarebbe ...

