Advertising

marcoconterio : ?? ???? #Roma ha deciso. A centrocampo tutto su Denis Zakaria ???? del #BMG. Andrà in scadenza nel 2022 ed è il nome chi… - sportli26181512 : Roma, Mourinho aspetta Viña: solo un tempo con l'Uruguay: Il giocatore ha giocato giovedì notte contro il Brasile:… - katianicotra : Simone stenti:”Roma snodo decisivo, per Mourinho niente sconti dallo Stadium…” ???? - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Roma, il peso di Pastore: costoso e fragile - Ftbnews24 : ?????? #Mourinho #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Roma @TuttoASRoma24 # Calciomercato Roma, Bielsa complica l’affare per Maz… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Mourinho

Corriere dello Sport

- Laaspetta Matias Viña , ultimo giocatore giallorosso di rientro dalle nazionali. Il terzino ha ... Adesso Viña è in volo per la capitale,lo ritroverà domani per l'allenamento di ...Insomma, l'amore per lae l'effettostanno generando un incredibile successo anche sugli spalti. Basti pensare che nella stagione 2019 - 2020 erano 18.900 gli abbonamenti venduti in una ...Nella sfida di domenica 17 ottobre potrebbero sfidarsi diversi nazionali, fra cui due dei migliori centrocampisti italiani ...In casa Roma nessuno si starebbe fasciando la testa per l'assenza, probabile di Tammy Abraham nella sfida di domenica sera contro la Juventus: come riportato da "Il Messaggero", ...