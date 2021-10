Riforma equo compenso | cosa prevede

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Lucia Izzo - Arrivato il si della Camera sul testo licenziato dalla Commissione Giustizia in materia diai professionisti.

La Camera ha aggiunto una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle convenzioni in corso , ancorché sottoscritte prima dellacompenso, le ......ma c'è soddisfazione Arriva il primo si della Camera sull'compenso [ Torna su ] La Camera nella giornata di mercoledì 13 ottobre 2021 dice il suo primo si al testo dellasull'...“La Camera dei deputati ha dato un segnale di grande attenzione al mondo della libera professione. Non era affatto scontato che il provvedimento ...“I commercialisti chiedono di essere coinvolti nella stesura della riforma fiscale che il Governo nazionale sta pensando di attuare grazie al contributo che l’Europa ci offre con i fondi per il Pnrr.