Primo giorno Green Pass, Confesercenti: "Andamento discreto, ma piccole attività in difficoltà" (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE' entrato in vigore oggi il Green Pass obbligatorio anche per le aziende campane. Il monitoraggio effettuato da Confesercenti Campania ha rilevato diverse criticità nell'ambito delle piccole e medie imprese (specie quelle artigianali, pasticcerie e sartoriali). In generale l'Andamento, registrato nella mezza giornata di oggi, è discreto, con i controlli del certificato e con l'ausilio alternativo, ovviamente, del tampone. «Le nostre attività, come di consueto– spiega Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – rispettano le regole e dunque hanno verificato la presenza di Green Pass: chi non lo aveva si è sottoposto al tampone. L'Andamento è ...

