Parità di genere, Sud Italia in fondo alla mappa Ue (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, regioni fanalini di coda in Italia - ma anche fra le peggiori in Ue - per la Parità di ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) BRUXELLES - Le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini in Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, regioni fanalini di coda in- ma anche fra le peggiori in Ue - per ladi ...

Advertising

Ettore_Rosato : Oggi è stato compiuto un passo in aventi verso la parità di genere. A @Montecitorio votato all’unanimità'testo su… - mirellaliuzzi : Approvata oggi alla Camera in prima lettura la legge sulla parità salariale: incentivi per aziende che rispettano l… - DalilaNesci : La Camera ha approvato la prima legge sulla parità salariale. Si prevedono incentivi alle aziende che rispettano l’… - clem_kun : RT @Fen_church: Se tutta l'energia che mettete per fare bordello sul #vaccino e sul #greenpass l'aveste messa per fare le vere lotte sindac… - TribvnvsPlebis : RT @valy_s: Il rispetto per le donne, la parità di genere, i nomi declinati al femminile.. ora non vale più. Una ragazza di 20 anni messa a… -