"Non penso sia difficile farlo". Prego? Cosa esce di bocca ad Amendola, Anna Tatangelo sotto choc (Di venerdì 15 ottobre 2021) La frase di Claudio Amendola a Star in the star ha tutto il sapore della gaffe. Durante la finalissima del 14 ottobre si consuma uno scontro con Anna Tatangelo, presente in studio. “Non penso sia difficile corteggiarla”, dice l'attore romano dopo il duetto con la ex di Gigi D'Alessio. "Avete realizzato un sogno ragazzi. Felicissima", dice la Tatangelo. Poi si esibisce Mina, accompagnata da Riccardo Fogli. Ed arriva anche il turno di Loredana Bertè con Ivana Spagna. Non manca neppure Lady Gaga che canta con Mario Biondi. Claudio Amendola sembra soddisfatto: “Mi è piaciuto come si è giocata questa esibizione”. Poi arriva la frase che gela tutti. Ma ci pensa la Blasi a stemperare la temperatura. E dice: "Siamo tutte di periferia" (riferendosi alla nota canzone ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) La frase di Claudioa Star in the star ha tutto il sapore della gaffe. Durante la finalissima del 14 ottobre si consuma uno scontro con, presente in studio. “Nonsiacorteggiarla”, dice l'attore romano dopo il duetto con la ex di Gigi D'Alessio. "Avete realizzato un sogno ragazzi. Felicissima", dice la. Poi si esibisce Mina, accompagnata da Riccardo Fogli. Ed arriva anche il turno di Loredana Bertè con Ivana Spagna. Non manca neppure Lady Gaga che canta con Mario Biondi. Claudiosembra soddisfatto: “Mi è piaciuto come si è giocata questa esibizione”. Poi arriva la frase che gela tutti. Ma ci pensa la Blasi a stemperare la temperatura. E dice: "Siamo tutte di periferia" (riferendosi alla nota canzone ...

