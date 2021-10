Nido di calabroni, Castel Sant’Angelo chiuso qualche ora (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Un Nido di calabroni ha impedito, almeno per qualche ora, ai turisti di visitare Castel Sant’Angelo a Roma. Sul posto, verso le 15.00, sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a rimuoverlo consentendo la riapertura del sito. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – Undiha impedito, almeno perora, ai turisti di visitarea Roma. Sul posto, verso le 15.00, sono arrivati i vigili del fuoco che sono riusciti a rimuoverlo consentendo la riapertura del sito. (Agenzia Dire)

