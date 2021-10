"Mesi devastanti". Il dramma di Dodi Battaglia: dopo la morte della moglie... strazio a Verissimo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lacrime a Verissimo. Ospite della puntata di domenica 17 ottobre del programma di Silvia Toffanin, Dodi Battaglia. Il chitarrista dei Pooh non ha trascorso Mesi semplici. All'inizio di settembre l'artista ha perso la moglie, Paola Toeschi, portata via a soli 51 anni da un tumore al cervello. "Gli ultimi Mesi sono stati devastanti - ha confidato Battaglia alle telecamere di Canale 5 -. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno". La terribile malattia non ha comunque reso Paola pessimista: "L'ho conosciuta con il sorriso - ha infatti ammesso Dodi - e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Lacrime a. Ospitepuntata di domenica 17 ottobre del programma di Silvia Toffanin,. Il chitarrista dei Pooh non ha trascorsosemplici. All'inizio di settembre l'artista ha perso la, Paola Toeschi, portata via a soli 51 anni da un tumore al cervello. "Gli ultimisono stati- ha confidatoalle telecamere di Canale 5 -. Ho vissuto abbracciato a lei. Le parlavo tutto il giorno". La terribile malattia non ha comunque reso Paola pessimista: "L'ho conosciuta con il sorriso - ha infatti ammesso- e se ne è andata con il sorriso. Nonostante la malattia non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confrontivita, non ha mai ...

