Manfredi: "Le priorità sono gli investimenti, per i giovani lavoreremo su due cose" (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il neo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi a proposito della città e del piano della sua giunta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:"Ringrazio tutti i napoletani che mi hanno votato. Adesso noi dobbiamo essere all’altezza del mandato che c’è stato dato e cercheremo di fare il massimo per la città. La vittoria elettorale è stata una gran gioia, ma soprattutto il fatto che i napoletani mi abbiano dato fiducia. Amo molto la città e voglio rappresentarla al meglio, perché ho sempre sofferto tantissimo della considerazione che si fuori di questa città. Napoli subisce spesso attacchi anche in modo strumentale, dobbiamo ritrovare il nostro orgoglio ed essere all’altezza delle più grandi sfide"."Ad oggi le priorità sono organizzare la macchina comunale, riaprire il Comune e cercare di ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 15 ottobre 2021) A Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il neo sindaco di Napoli Gaetanoa proposito della città e del piano della sua giunta. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:"Ringrazio tutti i napoletani che mi hanno votato. Adesso noi dobbiamo essere all’altezza del mandato che c’è stato dato e cercheremo di fare il massimo per la città. La vittoria elettorale è stata una gran gioia, ma soprattutto il fatto che i napoletani mi abbiano dato fiducia. Amo molto la città e voglio rappresentarla al meglio, perché ho sempre sofferto tantissimo della considerazione che si fuori di questa città. Napoli subisce spesso attacchi anche in modo strumentale, dobbiamo ritrovare il nostro orgoglio ed essere all’altezza delle più grandi sfide"."Ad oggi leorganizzare la macchina comunale, riaprire il Comune e cercare di ...

Ultime Notizie dalla rete : Manfredi priorità Ritardi, guasti e treni nuovi mai messi in circolazione: Manfredi abbia come priorità la metro di Napoli Per questo il neo eletto sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, tra le sue priorità deve assolutamente avere quella di migliorare i tempi di attesa della metro di Napoli . Mancano i treni questo è ...

Napoli. Monito dell'arcivescovo: Così stanno uccidendo la città La questione educativa sarà dunque la priorità della Chiesa partenopea perch si punterà sulla ... La prima reazione istituzionale arriva dal neo sindaco Gaetano Manfredi. "L'appello di monsignor ...

