L’incredibile SERIALLY | la piattaforma per le serie tv in streaming GRATIS

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 15 ottobre 2021) E’ cominciata con successo la programmazione indi, la primacompletamente gratuita. Ha aperto i battenti, laitaliana di(Adobe Stock)Grandi novità in arrivo per gli amanti dello. Ha aperto i battenti difatti, la primacompletamente. Consentirà a tutti gli utenti di poter scegliere tra una vastissima gamma di titoli europei eTV provenienti da tutto il mondo. Per iscriversi al servizio è sufficiente utilizzare un semplice indirizzo mail ed il gioco è fatto. Dunque, come già anticipato, non sarà necessario pagare alcun abbonamento, dettaglio certo non da ...