L'atto d'accusa di Sarri: 'Questo calcio non mi appartiene più, ormai è uno show' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un duro atto d'accusa: "In queste due settimane ci siamo allenati a ranghi ridotti, è difficile valutare le reazioni della squadra. Purtroppo il calcio attuale è Questo, probabilmente non mi ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un durod': "In queste due settimane ci siamo allenati a ranghi ridotti, è difficile valutare le reazioni della squadra. Purtroppo ilattuale è, probabilmente non mi ...

