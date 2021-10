La Lazio al fianco di Compassion | all' Olimpico si dona per combattere fame

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Insieme, continuiamo ad unire le nostre forze a favore dei bambini in povertà, le cui condizioni di vita sono state aggravate dall’emergenza pandemica. Il match-Inter del 16 ottobre 2021 sarà l’occasione per ricordare la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, durante la quale i tifosi potranno partecipare ad una nuova azione solidale contro la malnutrizione infantile. La squadra laziale ha infatti deciso di sostenere le attività solidali di, partecipando a questa iniziativa a favore della sicurezza alimentare dei più vulnerabili. L’attuale crisi alimentare è la più grave degli ultimi decenni. Recenti report internazionali stimano come, a causa della pandemia, il numero di persone che soffrono lasia aumentato nell’ultimo anno, passando da 650 a 768 milioni. Tra loro, ogni mese 10.000 bambini di età inferiore ai ...

La Lazio ha comunicato che prima della partita contro l'Inter sarà possibile donare alimenti non deperibili per combattere la fame ...