Il tema del green pass entra nel confronto tra i candidati sindaco di Roma

(Di venerdì 15 ottobre 2021) C’è anche il, il cui obbligo nei luoghi di lavoroin vigore a partire da oggi, tra i temi del faccia a faccia, andato in onda ieri sera su SkyTg24 e moderato dal giornalista Fabio Vitale, tra il candidatodel centrosinistra Roberto Gualtieri e quello del centrodestra Enrico Michetti. “Comeapplicherò con scrupolo le misure decise dal governo, che condivido fortemente” ha detto l’ex ministro dell’Economia del governo Conte bis. E ha sottolineato le ragioni del suo sì:”In questa fase è importante dare un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini, ilè uno strumento necessario in questo senso”. Non così netto è sembrato il suo avversario. Sull’introduzione del certificato verde “c’è da riflettere molto” ...

Advertising

CatalfoNunzia : Le differenze di genere nel mondo del lavoro sono un tema centrale, ancor di più adesso con la pandemia. Bene quind… - mariaederaM5S : La votazione di ieri per l’inserimento della tutela dell’ambiente e degli animali nella nostra #Costituzione è un m… - PaoloCond : Oggi campo centrale è la Sala Olimpica del Salone di Torino. Alle 15.30 presento “Ibrahimovic, una cosa irripetibil… - Fai_Nazionale : Ieri notte, ai microfoni di @Radio1Rai, il Presidente FAI @Conftrasporto Uggè si è confrontato con la Viceministra… - ponchielli_cr : Concludiamo la settimana in bellezza! domani alle 20.00 Tabù - Ho fatto colazione con il latte alle ginocchia sul t… -

Ultime Notizie dalla rete : tema del

Messina Ora

Roma, 15 ott. (Labitalia) - I 100 'welfare specialist' in Italia. E' ildello specialenumero di Fortune Italia in edicola. Una rassegna dei protagonisti di un mondo aggiornato e contemporaneo di nuova protezione sociale che dopo Covid - 19 sta assumendo ...La cantante ha scritto e interpretato ilprincipalefilm insieme al fratello e collaboratore Finneas. Durante un'intervista nel salotto di Jimmy Kimmel, il conduttore le ha chiesto se abbia ...Roma, 15 ott. (Labitalia) - I 100 'welfare specialist' in Italia. E' il tema dello speciale del numero di Fortune Italia in edicola. Una rassegna dei protagonis ...Palazzo dei Leoni, lunedì 18 ottobre conferenza introduttiva della manifestazione “Porte, portoni e portali - gli ingressi nella città rinata”. L'evento ...