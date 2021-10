Il parlamentare inglese David Amess è morto dopo essere stato accoltellato in chiesa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un deputato del Partito Conservatore britannico è stato accoltellato più volte durante un incontro con i suoi elettori a Leigh-on-Sea, nell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Si tratta di Sir David Amess, 69 anni, parlamentare dal 1997. È stato attaccato poco dopo mezzogiorno (poco dopo le 13 italiane) nella chiesa metodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, ed è morto poche ore dopo per le ferite riportate. La polizia dell’Essex ha dichiarato: «Un uomo è stato arrestato in seguito a un incidente. Siamo stati chiamati alle segnalazioni di un accoltellamento a Eastwood Rd North poco dopo le 12:05.Un uomo è stato arrestato ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un deputato del Partito Conservatore britannico èpiù volte durante un incontro con i suoi elettori a Leigh-on-Sea, nell’Essex, nel sud-est dell’Inghilterra. Si tratta di Sir, 69 anni,dal 1997. Èattaccato pocomezzogiorno (pocole 13 italiane) nellametodista di Belfairs a Leigh-on-Sea, ed èpoche oreper le ferite riportate. La polizia dell’Essex ha dichiarato: «Un uomo èarrein seguito a un incidente. Siamo stati chiamati alle segnalazioni di un accoltellamento a Eastwood Rd North pocole 12:05.Un uomo èarre...

