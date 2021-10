I trucchi per risparmiare sulle bollette di luce e gas, rimarrai esterrefatto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il tempo degli annunciati rincari sulle bollette di luce e gas è arrivato: l’ennesimo colpo di mannaia sulle già scarse risorse del consumatore medio non è certo una notizia da accogliere con salti di gioia. bollette luce e gasIl Covid ha acuito la crisi finanziaria di molte famiglie. Coloro che un tempo venivano classificati come ceto medio, forti magari di una piccola attività commerciale alle spalle, se pensiamo in particolare alla ristorazione a conduzione familiare, ai bar, oggi devono fare i conti con numeri profondamente diversi. Ma le bollette di casa non “concedono tregua” e sono pronte a minare ulteriormente la nostra serenità quotidiana. Proveremo per tanto a fornirvi dei consigli utili, in quell’indispensabile percorso che è rappresentato dalla corretta ... Leggi su chenews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il tempo degli annunciati rincaridie gas è arrivato: l’ennesimo colpo di mannaiagià scarse risorse del consumatore medio non è certo una notizia da accogliere con salti di gioia.e gasIl Covid ha acuito la crisi finanziaria di molte famiglie. Coloro che un tempo venivano classificati come ceto medio, forti magari di una piccola attività commerciale alle spalle, se pensiamo in particolare alla ristorazione a conduzione familiare, ai bar, oggi devono fare i conti con numeri profondamente diversi. Ma ledi casa non “concedono tregua” e sono pronte a minare ulteriormente la nostra serenità quotidiana. Proveremo per tanto a fornirvi dei consigli utili, in quell’indispensabile percorso che è rappresentato dalla corretta ...

FLampunio : RT @Twitti23291676: Nemmeno a Bruxelles al parlamento europeo e nelle istituzioni europee esiste il green pass o l’obbligo per entrare nei… - Twitti23291676 : Nemmeno a Bruxelles al parlamento europeo e nelle istituzioni europee esiste il green pass o l’obbligo per entrare… - PredovanF : - Pianetablunews : Oggi non ci soffermiamo però sulle loro proprietà quanto sui “trucchi” per lavarli correttamente in modo da elimina… - bbluemicrophone : spero che harry si travesta e/o si trucchi per il concerto del trentuno, è halloween dai -