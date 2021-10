HTC Vive Flow è il visore VR per introdurre alla realtà virtuale ed è senza batteria (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sembra un paio di occhialoni da aviatore ma è leggero ed è la porta d’ingresso alla realtà virtuale pensata da HTC. Vive Flow non ha una batteria e serve un’alimentazione esterna, usa lo smartphone come controller, e costa 569 euro.... Leggi su dday (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sembra un paio di occhialoni da aviatore ma è leggero ed è la porta d’ingressopensata da HTC.non ha unae serve un’alimentazione esterna, usa lo smartphone come controller, e costa 569 euro....

Advertising

Digital_Day : Si potrà usare solo per applicazioni stazionarie, per esempio per vivere un’esperienza visiva o di meditazione in r… - fainformazione : HTC Vive Flow: ufficiale il nuovo visore per l’intrattenimento personale Prendendo tutti in contropiede, spinta da… - fainfoscienza : HTC Vive Flow: ufficiale il nuovo visore per l’intrattenimento personale Prendendo tutti in contropiede, spinta da… - Asgard_Hydra : HTC Vive Flow: ufficiale il nuovo visore per il fitness, l'esercizio mentale e l'intrattenimento -… - Eurogamer_it : Annunciato ufficialmente #HTCViveFlow. -