Hanno proposto di far pagare il canone Rai anche a chi usa smartphone e tablet (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il canone Rai potrebbe essere esteso anche ad altri dispositivi multimediali come smartphone e tablet. È questa la richiesta principale che l'amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, ha fatto in audizione alla Camera dei Deputati presso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Per cercare di porre un freno al calo degli introiti della tv pubblica, l'Ad, nominato nel luglio scorso, ha puntato il dito contro telefoni e tablet provando ad ampliare ulteriormente la platea di utenti coinvolti e supplire alla mancanza di risorse della televisione di Stato. Un modo per battere cassa senza gravare ulteriormente sui soliti soggetti e per giustificare il fatto che, secondo Fuortes, gli italiani pagano troppo poco per il canone sul ...

