Ha un incidente d’auto in autostrada: per paura di essere investita precipita dalla rampa, morta 17enne (Di venerdì 15 ottobre 2021) Una 17enne è morta sul colpo cadendo da una rampa autostradale dopo aver avuto un incidente: potrebbe essersi allontanata dal veicolo per paura di essere investita, precipitando accidentalmente Una ragazza di 17 anni ha perso tragicamente la vita dopo essere stata coinvolta in un incidente, cadendo accidentalmente da un cavalcavia. È successo sulla rampa di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 ottobre 2021) Unasul colpo cadendo da unale dopo aver avuto un: potrebbe essersi allontanata dal veicolo perdindo accidentalmente Una ragazza di 17 anni ha perso tragicamente la vita dopostata coinvolta in un, cadendo accidentalmente da un cavalcavia. È successo sulladi L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

VinceJfc : #Accaddeoggi il #15ottobre 1967 (54 anni fa) moriva in un incidente d'auto la farfalla granata Gigi #Meroni - infoitinterno : La bisnonna mori in un incidente d'auto: lei era alla guida, assolta - ottopagine : La bisnonna mori in un incidente d'auto: lei era alla guida, assolta #SantAgatadeGoti - sgallione1 : La notizia della morte apparente della giovane artista di 22 anni, non confermata, ha iniziato a circolare online l… - GeneraliItalia : ?? Incidente d'auto? Lo puoi segnalare direttamente dal tuo smartphone con WhatsApp! ? Aggiungi alla rubrica il num… -

Ultime Notizie dalla rete : incidente d’auto Vola dopo aver centrato il guard-rail: spettacolare incidente d'auto a Ferrara Corriere dello Sport