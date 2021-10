Green pass, un pasticciaccio ricco di retroscena (Di venerdì 15 ottobre 2021) Perché Marco Travaglio riabilita Beppe Grillo dopo gli sbarellamenti di inizio anno, quando costui accreditò di grillismo il governo Draghi a patto che il ministero della Transizione energetica fosse affidato alla chimera, metà camaleonte e metà salamandra, Roberto Cingolani? Ipotizzo: perché la banderuola di Sant’Ilario, proponendo il tampone gratis per tutti i lavoratori non vaccinati, lancia una zeppa tra i piedi dell’algido banchiere e le sue brioches virtuali, sostitutive di una seria azione di governo. Così facendo si rimette in sintonia con la linea editoriale de il Fatto Quotidiano, solo quotidiano indipendente all’opposizione nei confronti del primo indiziato di Conticidio (a prescindere dalle testate di destra, che hanno come esclusiva policy quella di blandire vuoi gli umori protestatari di lettori incolti e odiatori a prescindere, vuoi gli interessi e gli avventurismi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Perché Marco Travaglio riabilita Beppe Grillo dopo gli sbarellamenti di inizio anno, quando costui accreditò di grillismo il governo Draghi a patto che il ministero della Transizione energetica fosse affidato alla chimera, metà camaleonte e metà salamandra, Roberto Cingolani? Ipotizzo: perché la banderuola di Sant’Ilario, proponendo il tampone gratis per tutti i lavoratori non vaccinati, lancia una zeppa tra i piedi dell’algido banchiere e le sue brioches virtuali, sostitutive di una seria azione di governo. Così facendo si rimette in sintonia con la linea editoriale de il Fatto Quotidiano, solo quotidiano indipendente all’opposizione nei confronti del primo indiziato di Conticidio (a prescindere dalle testate di destra, che hanno come esclusiva policy quella di blandire vuoi gli umori protestatari di lettori incolti e odiatori a prescindere, vuoi gli interessi e gli avventurismi dei ...

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - NicolaPorro : #greenpass, ecco quel che potrebbe accadere se Draghi non dovesse tornare sui suoi passi... ?? - RobertoBurioni : Con la salute non si scherza. Ai suoi cari condoglianze, voi vaccinatevi non per il green pass ma per salvarvi la v… - passionescatto : Ecco qua.. Siamo arrivati alla autonomia del porto di Trieste. Altro che no green pass. Adesso aspettiamo che arriv… - c782564d19cb4d0 : RT @Smartitina: La sapete l'ultima? I camionisti stranieri senza green pass perchè hanno fatto Sputnik o Sinovac potranno venire in Italia… -