GFVip | aspro confronto tra Raffaella e Soleil Amedeo e la doppia sorpresa

(Di venerdì 15 ottobre 2021)6,e il bicchiere-gate. Un inedito incontro tra, Vera e Guenda. Ecco cos’è accaduto La decima puntata inizia con i fuochi d’artificio, in primissi è scontrata condopo il bicchiere-gate.Goria rincontra Vera Miales, inaspettato incontro anche con la primogenita Guenda. Scontro traIl bicchiere-gate ha scosso tutti i vip nella Casa. I concorrenti questa settimana hanno fatto i conti con un pulsantone. Il gesto improvviso die il lancio del bicchiere, ha fatto infuriare tutte le donne della Casa, ma in particolare l’unica ad esposti è stata. La Fico questa sera ha avuto modo di chiarire con...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GFVip aspro

TGCOM

Se ille piace perché non dovrebbe farlo? Io sono contento, quindi ben venga ", ha commentato ... Con me è stato molto. Legge volgarità nei miei programmi. Io vedo leggerezza, ma la sua ...Se ille piace perché non dovrebbe farlo? Io sono contento, quindi ben venga ", ha commentato ... Con me è stato molto. Legge volgarità nei miei programmi. Io vedo leggerezza, ma la sua ...Al GF Vip 6 spunta il retroscena su Fabrizio Corona. Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge ...Al GFVip 6 spunta il retroscena su Fabrizio Corona . Nel corso della nona puntata del reality show, sono volati stracci tra Sophie Codegoni e ...