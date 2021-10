FIFA 22: Obiettivi Benjamin Andre RTTK – Requisiti per riscattare la carta Road To The knockouts (Di venerdì 15 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato che sono disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione Road To The knockouts di Benjamin Andre per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Segui il viaggio attraverso le fasi a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League con i Road to the knockouts di FUT. Gli oggetti Road to the knockouts sono carte speciali dinamiche che possono ricevere altri due upgrade durante la fase a gironi dei rispettivi tornei. Potete riscattare la carta del centrocampista francese che milita nel Lille completando gli Obiettivi disponibili in FUT. Legame Francese: Fornisci assist in 11 partite ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 15 ottobre 2021) EA Sports ha annunciato che sono disponibili gliche permettono di sbloccare la versioneTo Thediper la modalità22 Ultimate Team. Segui il viaggio attraverso le fasi a gironi della UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League con ito thedi FUT. Gli oggettito thesono carte speciali dinamiche che possono ricevere altri due upgrade durante la fase a gironi dei rispettivi tornei. Poteteladel centrocampista francese che milita nel Lille completando glidisponibili in FUT. Legame Francese: Fornisci assist in 11 partite ...

